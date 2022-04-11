Губернатор закрыл скандальный психоинтернат под Воронежем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился ликвидировать психоневрологический интернат на хуторе Оробинский Верхнемамонского района. Учреждение прославилось полной антисанитарией.

Ранее в соцсети появилась сделанная санитаром видеозапись о буднях интерната. Григорий показал облепленные тараканами стены, забитые унитазы и лежащие на полу фекалии, и даже уличный туалет, из которого никогда не откачивают отходы. В здании отсутствовали вентиляция и отопление.

Областной департамент соцзащиты населения назначен ответственным за ликвидацию учреждения. Вице-губернатор Владимир Попов будет контролировать исполнение решения о ликвидации, пишет «Блокнот Воронеж».

Воронеж, Наталья Рязанова

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