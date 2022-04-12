В Минусинске СКР расследует смерть ребенка после двух неверных диагнозов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти девятилетнего мальчика в больнице Минусинска в Красноярском крае. Врачи дважды ставили ребенку неверный диагноз, рассказали в пресс-службе управления СКР по региону.

Днем 30 марта к ребенку вызвали скорую помощь из-за симптомов ОРВИ. Врач назначил лечение против ангины и предложил отвести мальчика в больницу, но мама отказалась.

1 апреля ребенку стало хуже: поднялась температура, появилась сыпь. Школьника доставили в больницу с диагнозом «тонзиллит». 2 апреля врачи заметили признаки менингита и перевели мальчика в реанимацию. Ему стало заметно хуже, и в тот же день ребенок умер.

«Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате менингита. Возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», – пояснили в СКР.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств смерти четырех детей в онкологическом отделении Новосибирской центральной районной больницы.

Минусинск, Наталья Рязанова

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