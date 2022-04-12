В Каспийске глава «Водоканала» обвинен в отравлении 100 человек

Следователи предъявили обвинение и. о. директора МУП «Водоканал» Каспийска в оказании небезопасных услуг. В марте 101 человек был инфицирован через питьевую воду.

С 19 по 29 марта 101 человек, в их числе 69 детей, обратились к медикам с симптомами отравления. У всех выявили инфекцию, а источником заражения назвали питьевую воду из общего водопровода. 29 марта руководителя «Водоканала» задержали.

По версии следствия, 15 марта Роспотребнадзор предупредил «Водоканал», что нужно провести промывку и дезинфекцию сетей перед подачей воды. «Обвиняемый в установленном порядке не выполнив данные предписания, допустил подачу воды жителям города ненадлежащего качества», – пояснили в управлении СКР по Дагестану.

И. о. директора предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Обвиняемый находится под домашним арестом до 22 мая.

Каспийск, Наталья Рязанова

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