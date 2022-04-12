В Алтайском крае девочка упала в реку и утонула

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки в селе Сараса Алтайского края. Ребенок упал в воду и захлебнулся из-за сильного течения.

Инцидент случился вечером 8 апреля. Школьница с соседским мальчиком поехали кататься на велосипедах. Они остановились на берегу реки Сараса, девочка поскользнулась и упала в воду. Друг пытался вытащить ее, но школьницу унесло течением. Тело девочки нашли только сутки спустя недалеко от села.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются обстоятельства произошедшего», – сообщили в управлении СКР по региону. Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Ранее трое подростков провалились под лед на реке Ангаре в Иркутске. Один подросток погиб, двух доставили в больницу с переохлаждением.

Барнаул, Наталья Рязанова

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