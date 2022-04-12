Житель Магадана 13 лет хранил золото на 90 млн рублей

Житель Магадана пошел под суд за незаконное хранение мешка с золотом. Драгметалл оценили на 91 млн рублей, рассказали в прокуратуре Магаданской области.

По версии следствия, летом 2008 года мужчина нашел мешок с золотом в поселке Хасын. В мешке оказались нестандартные слитки, массивные цепи и золотая стружка общим весом в 22 кг.

Мужчина не понес находку в полицию, а спрятал в тайнике и хранил более 13 лет. Пока в декабре 2021 года не попытался продать часть золота – на этом его и поймали сотрудники УФСБ России по региону. Золото оценили в 91 млн рублей и изъяли, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«Прокуратурой утверждено обвинительное по уголовному делу по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов в крупном размере). Дело будет направлено на рассмотрение в Магаданский городской суд», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в Якутии охранник золотодобывающей компании пытался пронести драгметалл в тубе от пены для бритья, но его поймали. 2,8 кг золотосодержащего концентрата оценили в 11 млн рублей и возбудили уголовное дело.

Магадан, Наталья Рязанова

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