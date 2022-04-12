В Ижевске ребенок выпал из окна и разбился насмерть

Четырехлетняя девочка погибла, упав с балкона пятого этажа в Ижевске. Следственный комитет и прокуратура выясняют обстоятельства случившегося.

Днем 11 апреля ребенок остался один в квартире, пока мать вышла в магазин. Девочка принесла на балкон табуретку, и с нее сумела открыть раму остекления. Ребенок выпал с балкона и умер на месте от полученных травм.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родители ребенка, родственники, соседи семьи», – рассказали в управлении Следственного комитета по Республике Удмуртия.

Прокуратура региона начала проверку, чтобы оценить поведение профилактической работы с родителями должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее трехлетняя девочка выпала из окна частного детского сада в Махачкале. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Ижевск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»