Четверо рязанцев пострадали при пожаре из-за взрыва самогонного аппарата

Четыре человека, в том числе, двое детей, пострадали в результате пожара в квартире в Рязани, который вспыхнул после разгерметизации самогонного аппарата. Дети госпитализированы с ожогами. Областная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел в ночь на среду, 13 апреля, в четырехкомнатной квартире в доме №18 на улице Интернациональной. Рязанские СМИ сообщили, что в квартире взорвался самогонный аппарат, после чего начался пожар

В результате пожара пострадала семья из четырех человек, в том числе мальчики 4 и 6 лет. Дети с ожогами доставлены в Областную детскую клиническую больницу.

По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составила 2 квадратных метра. В ликвидации последствий ЧП были задействованы 15 сотрудников Государственной противопожарной службы и пять единиц техники.

Прокуратура Рязанской области проводит проверку по факту инцидента, говорится в сообщении ведомства. «Прокуратура даст оценку правомерности использования оборудования, предназначенного для производства спиртосодержащей продукции», – отметили в ведомстве.

Рязань, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»