В Алтайском крае в озере нашли конские черепа

В озере на Алтае обнаружили останки лошадей. На место выехала следственно-оперативная группа. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В полицию обратились местные жители. Они обнаружили в озере Золотое более десятка конских черепов. Предположительно, лошади принадлежали фермеру из села Усть-Волчиха, часть его табуна пропала в ноябре 2021 года.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полиция выясняет причины гибели лошадей.

Как ранее сообщал «Новый День», в январе в Алтайском крае были убиты неизвестными 53 лошади, принадлежащие одному фермеру. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».

Барнаул, Зоя Осколкова

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