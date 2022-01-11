На Алтае убили более 50 лошадей

В Алтайском крае 53 лошади, принадлежащие одному фермеру, были убиты неизвестными. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В полицию обратился житель села Алексеевка Петропавловского района и заявил, что обнаружил мертвых животных. «В настоящее время сотрудники полиции проводят серию оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы и исследования», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Расследование поставил на контроль начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтате» уточняется, что лошади были застрелены. Злоумышленники не пощадили даже маленьких жеребят.

Барнаул, Зоя Осколкова

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