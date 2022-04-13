Три сахалинца утонули в море при ловле осьминогов

Три человека погибли при опрокидывании лодки в Японском море у побережья Сахалина. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

11 апреля четверо рыбаков вышли в море на моторной лодке, чтобы проверить ловушки на осьминогов. Из-за плохой погоды и сильной волны судно опрокинулось, и все четверо сахалинцев оказались в воде.

«Один из пострадавших был спасен экипажем плавучей буровой установки «Полярная звезда», местонахождение остальных до настоящего времени не установлено. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации водного транспорта)», – рассказали в Восточном межрегиональном СУ на транспорте Следственного комитета России.

Ранее матрос судна «Шахтерск-6» погиб, упав за борт в ледяную воду на Сахалине. Мужчину достали из воды и вызвали скорую помощь, но прибывшие медики не смогли его спасти.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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