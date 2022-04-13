В нижегородской школе украли 14 млн при закупке оборудования

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве на 14 млн рублей при закупке оборудования для школы в Нижнем Новгороде. Следователи устанавливают, кто из руководства АНОО «Школа 800» отвечал за контракты с поставщиками.

По версии следствия, в декабре 2021 года школа разместила пять заявок о закупке, но специально не афишировала их, чтобы в торгах участвовало меньше компаний. В итоге были подписаны договоры на 43 млн рублей, а некоторые цены в них на шесть миллионов рублей и более превышали рыночные.

Часть оборудования так и не была поставлена, а часть оказалась заменена. Так, вместо развивающих игр со шрифтом Брайля привезли обычную компьютерную технику. Но руководство школы выплатило поставщикам полную сумму по договору. Ущерб от недопоставки оценили в 14 млн рублей.

По итогам проверки прокуратура Нижегородской области и региональное УФСБ России передали материалы в Следственный комитет, рассказали в прокуратуре.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователям предстоит установить конкретных должностных лиц, причастных к совершению данного преступления», – говорится в сообщении управления СКР по региону.

Ранее в Иркутской области четыре человека оказались под следствием за мошенничество при закупке медицинского оборудования. Бизнесмены договорились с сотрудниками больниц о покупке оборудования по завышенной цене, причинив ущерб бюджету в 21 млн рублей.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

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