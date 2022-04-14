Три ребенка попали в больницу после избиения в школе под Саратовом

Следственный комитет и прокуратура проверяют сообщения об издевательствах над детьми в школе в Балаковском районе Саратовской области. Три школьника оказались так избиты, что их положили в больницу.

Трое детей, живущие в приемной семье, периодически подвергались издевательствам в школе. В апреле их так избили, что всем троим потребовалась госпитализация. Сообщения о происшествии привлекли внимание регионального управления СКР, которое начало доследственную проверку.

«Организована проверка, дана оценка деятельности органов системы профилактики, в том числе органов образования, а также надлежащего исполнения законными представителями несовершеннолетних своих обязанностей», – добавили в прокуратуре Саратовской области.

Как сообщал «Новый День», в челябинском Копейске школьники избили одноклассницу до бессознательного состояния. Они сбежали, бросив девочку лежать в снегу.

Саратов, Наталья Рязанова

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