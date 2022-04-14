Один ребенок умер, второй попал в больницу после пожара под Красноярском

Шестилетний мальчик погиб, его младший брат доставлен в больницу в результате пожара в частном доме в деревне Покровка Красноярского края. В момент возгорания дети были одни дома.

Возгорание случилось около 19:00 часов 13 апреля. Мальчики шести и четырех лет были дома одни, пока мать ушла к соседке, а отец занимался делами во дворе. Глава заметил, что из дома валит дым и поспешил вынести на улицу сыновей, но оба успели отравиться дымом.

Старший мальчик умер на месте, младшему успели помочь врачи. Его жизни ничто не угрожает.

«Предварительная причина возгорания – тление вещей, оставленных на печи, либо вблизи с печью. Возбуждено уголовное дело, проводится пожарно-техническая экспертиза», – пояснили в управлении Следственного комитета по региону.

Ранее в поселке Низовка Новосибирской области два ребенка погибли при пожаре в частном доме. Еще один малыш с ожогами доставлен в больницу.

Красноярск, Наталья Рязанова

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