Саратовец получил 18 лет строгого режима за растление падчерицы

Суд приговорил 58-летнего жителя Балаково Саратовской области к 18 годам колонии строгого режима за растление 12-летней девочки. Обвинение доказало пять эпизодов «действий сексуального характера с применением насилия».

В 2013 году мужчина, которому на тот момент было 50 лет, жил с женщиной и ее малолетней дочерью. С января по ноябрь он выбирал моменты, когда сожительницы не было дома, и приставал к школьнице. Девочка только в 2021 году набралась смелости рассказать о случившемся и написать заявление в полицию.

Мужчина ни на следствии, ни в суде не признал вину.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года», – сообщили в управлении Следственного управления по Саратовской области.

Как сообщал «Новый День», житель Карачаево-Черкессии признался в 43 эпизодах изнасилования своей падчерицы, которой не исполнилось и 14 лет. Девочка подвергалась насилию в течение шести лет.

Саратов, Наталья Рязанова

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