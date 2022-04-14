В Твери скорая помощь вылетела на тротуар, есть жертвы

В Твери произошла авария с участием машины скорой помощи. После столкновения автомобиль вылетел на тротуар, где стояли люди. По последним данным, погибли два человека.

ДТП произошло на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева, сообщили в областном управлении МВД. Машина скорой помощи столкнулась с внедорожником «Митцубиши-Паджеро», а затем вылетела на остановку общественного транспорта.

По данным полиции, в результате аварии водитель скорой погиб, шесть человек получили различные ранения. Позже стало известно, что в больнице скончалась пострадавшая женщина.

«На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются очевидцы», – сообщили в ведомстве.

Тверь, Зоя Осколкова

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