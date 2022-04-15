Военный вертолет Ми-8 опрокинулся в Саратове, есть пострадавший

Вертолет Ми-8 Минобороны России опрокинулся на учебной базе в Саратове, пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Саратовской области.

«В поселке Соколовый (учебная вертолетная база) города Саратова при взлете вертолета Ми-8, принадлежащего Министерству обороны РФ, произошло опрокидывание борта на бок», – говорится в сообщении.

В результате инциденте один человек пострадал, отметили в ведомстве.

Напомним, 8 апреля в Ленинградской области разбился истребитель МиГ-31. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Летчики катапультировались.

Саратов, Наталья Петрова

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