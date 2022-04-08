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Пятница, 8 апреля 2022, 14:49 мск

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В Ленинградской области рухнул истребитель МиГ-31

В Ленинградской области разбился самолет. К месту крушения выехали спасатели.

Авиакатастрофа произошла в районе деревни Почап в Лужском районе. Кадры с места аварии опубликовали в соцсетях очевидцы. Позже стало известно, что потерпел крушение истребитель МиГ-31.

По информации ЗВО, истребитель совершал учебно-тренировочный полет, передает телеграм-канал «112». Самолет упал в безлюдном месте, никто не пострадал. Летчики успели катапультироваться.

К месту аварии выехали спасатели. По предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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