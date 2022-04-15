На берегу Байкала и на Камчатке случились землетрясения

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение силой в 4,8 балла в Ольхонском районе Иркутской области. Подземные толчки случились на берегу озера Байкал в 6:17 часов по местному времени (1:17 мск).

Эпицентр землетрясения находился в 15 км от поселка Зама.

«Интенсивность в эпицентре 4,8 балла. Ощущалось в поселке Онгурен – 3 балла. По информации муниципальных образований, пострадавших и разрушений нет», – рассказали в пресс-службе управления МЧС по региону.

По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, подземные толчки около 4 баллов ощущалось в поселках Хужир и Харанцы на острове Ольхон.

Землетрясение магнитудой в 3,5 балла случилось и на Камчатке, но ни в одном населенном пункте его не ощутили. Эпицентр толчков находился на глубине 40 км на территории Елизовского района, в 163 км от поселка Усть-Камчатск, сообщили в региональном главке МЧС.

Накануне в Бурятии произошли два землетрясения с разницей менее чем в час. Эпицентр подземных толчков залегал неподалеку от Байкало-Амурской магистрали. Первый толчок имел в эпицентре силу в 7 баллов.

Иркутск, Наталья Рязанова

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