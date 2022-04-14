В Бурятии рядом с БАМ произошли два мощных землетрясения

В Бурятии произошли два землетрясения с разницей менее чем в час. Эпицентр подземных толчков залегал неподалеку от Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, первый подземный толчок магнитудой 4,8 энергетическим классом 12,7 был зарегистрирован в 11:33 по местному времени. Второй магнитудой 4 энергоклассом 11,2 – в 11:44. Эпицентры землетрясений находились в горной местности в 14 км южнее станции Янчукан Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

При этом первый самый сильный толчок имел в эпицентре 7 баллов. Его последствия ощущались на станции Янчукан, в Северомуйском тоннеле БАМ и в нескольких поселках. Второй подземный толчок в эпицентре имел 6 баллов и также ощущался в тоннеле и на станции.

В региональном управлении МЧС сообщили, что все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Информация о последствиях землетрясений уточняется.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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