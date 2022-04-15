На Камчатке два ребенка в один день сломали ноги на качелях в парке

Двое девятилетних детей пострадали на качелях в центре города Вилючинск на Камчатке. Качели сняли, а прокуратура и следователи проводит проверку.

Днем 14 апреля нога школьника застряла между качелей и ледяным наростом, и ребенок получил закрытый перелом обеих костей голени слева. Во время проверки оказалось, что утром того же дня девочка на тех же качелях около центральной площади города получила перелом медиальной голени лодыжки справа. Оба ребенка получили помощь медиков.

«Предварительный осмотр показал, что объект находился в состоянии, не отвечающем требованиям безопасности. В настоящее время качели демонтированы. Прокуратура проводит проверку», – сообщили в ведомстве.

Сотрудники оценят деятельность местной администрации по содержанию объектов благоустройства в зимнее время.

Управление Следственного комитета России по региону также проверяет обстоятельства случившегося. «Органом следствия будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание территории, на которой установлены качели», – пояснили в СКР.

Ранее в ЯНАО шестилетняя девочка умерла от травм, полученных при падении качелей. Качели не были закреплены. Расследование находилось на контроле в центральном аппарате СКР.

Вилючинск, Наталья Рязанова

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