Электросамокат взорвался в квартире: погиб владелец, еще 5 человек пострадали

Взрыв электросамоката стал причиной смертельного пожара в новой Москве. По данным СМИ, в результате инцидента погиб владелец транспортного средства, еще 5 человек пострадали.

Огонь в квартире на 17 этаже жилого дома по Нововатутинскому проспекту вспыхнул накануне вечером. Площадь пожара составила 25 кв. м, сообщили в столичном управлении МЧС. Возгорание ликвидировали в 20:01.

В результате происшествия 5 человек обратились к медикам и после осмотра от госпитализации отказались, еще один человек погиб, передает ТАСС со ссылкой на спасателей.

По информации телеграм-канала «112», причиной пожара стал взрыв электросамоката, стоявшего на зарядке. Самокат всю зиму стоял в подъезде и не использовался, рассказали очевидцы, передает радио «Говорит Москва».

Москва, Наталья Петрова

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