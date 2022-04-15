ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Калужской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала членов запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», предотвратив теракт на военном объекте в Калужской области.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, задержано четыре члена террористической организации. В тайнике по месту жительства подозреваемых обнаружены компоненты и составные части самодельного взрывного устройства (СВУ).

В изъятых у них средствах конспиративной связи выявлены инструкции по изготовлению взрывчатки и переписка с находящимися на Ближнем Востоке членами террористической организации, передает «Интерфакс».

Сообщается также, что следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ «приготовление к террористическому акту».

Подробности спецоперации и личности задержанных в ФСБ не уточняют.

Москва, Мария Соколова

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