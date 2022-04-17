В Одинцово пенсионер убил спасателя, который просил пустить его в квартиру

В Одинцово пенсионер убил спасателя, который позвонил в дверь одной из квартир и попросил пустить его внутрь. Как сообщает ТАСС, совершившему преступление 80 лет. Он состоял на учете у психиатра. После расстрела спасателя мужчина продолжил стрелять – но уже из окна. А во время задержания преступник выступил себе в ногу.

В отношении 80-летнего пенсионера возбуждено уголовное дело об убийстве. На место ЧП выехала следственно-криминалистическая группа СК.

Как уточнила обстоятельства трагедии представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, спасатель приезжал для помощи промышленному альпинисту. «По данным следствия, 17 апреля в многоэтажном доме в Одинцове сотрудник МЧС позвонил в дверь квартиры для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь альпинисту, находившемуся снаружи дома на тросе. Однако владелец квартиры выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя», – сообщила Врадий.

По сведениям источника в экстренных службах, погибший работал в Мособлпожспасе, а не МЧС России, как сообщали некоторые СМИ.

Москва, Елена Васильева

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