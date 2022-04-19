Спецслужбы раскрыли 38 подпольных оружейных мастерских в 33 регионах страны

Федеральная служба безопасности совместно с полицией и Росгвардией пресекла деятельность 38 подпольных оружейных мастерских, задержаны более 90 причастных лиц, изъяты сотни единиц оружия. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия прошли в Москве и Санкт-Петербурге, на Кавказе и на Кубани, в Поволжье, в Сибири, на Урале и на Дальнем востоке.

В результате из незаконного оборота изъято 560 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди изъятого были как винтажные образцы времен Великой Отечественной и даже Гражданской войны (пулеметы «Максим», MG-42, Browning, пистолеты ТТ, карабины СКС), так и современные (СВД, карабины «Вепрь», пистолет-пулемет «Кедр»), а также свыше 50 кг взрывчатых веществ, 279 детонаторов, 67 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «РГ-42», «РПГ-40», «М-24»), 30 артиллерийских боеприпасов, более 38 тысяч патронов, 100 приборов для бесшумной стрельбы, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.

Кроме того, правоохранители пресекли деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. «Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», – говорится в сообщении.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»