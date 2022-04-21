Под Иваново загорелся химический завод

В Ивановской области загорелся цех на территории химического завода. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительным данным, пострадали два человека.

Сообщение о возгорании здания на территории Дмитриевского химического завода в ивановском городе Кинешма поступило 8:55. «На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 09.00 наблюдалось горение цеха», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Менее чем за час пожарным удалось локализовать пламя на площади 1 500 квадратных метров.

По данным региональной прокуратуры, в результате пострадали два человека. Они доставлены с ожогами в больницу.

На место происшествия выехал заместитель Кинешемского городского прокурора Андрей Ильин. Проводится проверка, по итогам которой будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности.

Иваново, Зоя Осколкова

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