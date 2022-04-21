Крупный пожар в оборонном НИИ в Твери: погибли два человека, около 30 пострадали

При пожаре в Центральном НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери, по последним данным, погибли два человека, судьба еще одного выясняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В результате происшествия пострадали около 30 человек, из четырехэтажного здания были эвакуированы более 30 человек.

По данным медиков и спасателей, часть пострадавших получили отравление продуктами горения, у других травмы – люди, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон.

Ранее в региональном управлении МЧС РФ сообщили, что при пожаре погиб один человек, еще 16 пострадали, передавало РИА «Новости».

Сообщение о возгорании в здании ЦНИИ на улице Афанасия Никитина в центре Твери поступило в 11:08. На место пожара выехали отделения пяти пожарно-спасательных частей, а также сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. На данный момент крыша горящего института обрушилась по всей площади.

Огонь вспыхнул на втором этаже и быстро распространился по деревянным перекрытиям и пустотам. Площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. метров. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за аварийной работы электросети.

Тверь, Наталья Петрова

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