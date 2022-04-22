Схвачены украинские диверсанты, готовившие подрыв российского гумконвоя

ФСБ России сообщила о задержании украинских диверсантов на подконтрольной российским Вооруженным силам территории. По данным спецслужбы, они планировали устроить теракт против российского гуманитарного конвоя с помощью заминированной машины.

«Федеральной службой безопасности… пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию сотрудников СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих Российской Федерации с использованием заминированного автомобиля», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ, которое цитирует информагентства.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ (приготовление к акту международного терроризма). У них изъяты несколько ПЗРК, гранатометов, мины различного типа, патроны, автоматы, пулеметы, а также 8 килограмм пластида и самодельное взрывное устройство.

Москва, Апрель 22

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