Жительница Воронежской области жестоко убила своих детей за непослушание

В одном из сел Воронежской области обнаружены тела двух убитых мальчиков 7 и 8 лет. В расправе над детьми подозреваются 28-летняя мать детей и ее 32-летний брат, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Преступление совершено в селе Терновка. Тела детей с признаками насильственной смерти найдены сегодня, 22 апреля, в квартире дома на ул. Микрорайон. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух малолетних, совершенное группой лиц). В ближайшее время будут назначены экспертизы для установления точной причины смерти мальчиков.

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся следственные действия с подозреваемыми.

По данным телеграм-канала «112» мать расправилась с детьми за то, что те баловались и не слушались ее. Одного ребенка утопили в ванной, второму разбили голову молотком. Отмечается, что в квартире находился еще один ребенок – его не тронули.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»