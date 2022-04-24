Спасены 9 человек с пропавшего у берегов Японии круизного судна

В районе исчезновения круизного судна KAZU 1 на севере Японии найдены 9 человек, восемь из них находятся в бессознательном состоянии. Об этом информирует Kyodo со ссылкой на береговую охрану. Людей обнаружили в воде и на прибрежных скалах.

До этого сообщалось, что у берегов острова Хоккайдо обнаружены семь человек, все они были без сознания. Поисково-спасательная операция продолжается. В ней задействованы самолеты и суда береговой охраны и Сил самообороны Японии. Температура воды в районе поиска в последние дни колебалась от 2 до 4 градусов тепла.

Судно Kazu I в субботу днем подало сигнал бедствия, сообщив, что набирает воду у берегов северного острова Хоккайдо. На его борту находились 24 туриста, включая двоих детей, и два члена экипажа. Все они были в спасательных жилетах. Капитан доложил, что около 14:00 судно накренилось на 30 градусов, после чего связь с ним пропала.

Инцидент произошел, когда катер находился у водопада Кашуни, популярного живописного места на оконечности полуострова Сиретоко на Хоккайдо, примерно в 27 км к северо-востоку от порта приписки судна.

В июне прошлого года Kazu I село на мель на мелководье вскоре после выхода из порта. Тогда обошлось без пострадавших.

Токио, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»