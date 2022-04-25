В Японии подтвердили гибель 11 пассажиров с пропавшего корабля

Жертвами кораблекрушения в Японии стали не менее 11 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря японского правительства Есихико Исодзаки.

Круизное судно Kazu I в субботу днем подало сигнал бедствия, сообщив, что набирает воду у берегов северного острова Хоккайдо. На его борту находились 24 туриста, включая двоих детей, и два члена экипажа. Все они были в спасательных жилетах. Капитан доложил, что около 14:00 судно накренилось на 30 градусов, после чего связь с ним пропала.

Прибывшие на место крушения спасатели обнаружили несколько человек без сознания, позже медики подтвердили их гибель. Поисково-спасательная операция продолжается.

При канцелярии главы правительства сформировали кризисный штаб по сбору и анализу информации. «К настоящему моменту удалось обнаружить тела 11 человек, смерть всех из них была подтверждена», – сказал Исодзаки. Судно пока не обнаружили, а остальные 15 человек, находившиеся на борту, числятся пропавшими без вести.

Токио, Зоя Осколкова

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