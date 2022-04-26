Под Владимиром пять человек пострадали при взрыве гранаты

Во Владимирской области пять человек получили осколочные ранения из-за брошенного в них предмета, похожего на гранату. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел накануне ближе к вечеру в лесопарковой зоне города Александров. Между несколькими мужчина завязалась ссора, один из них кинул в группу приведенный в боевую готовность предмет, похожий на гранату.

«В результате детонации осколочные ранения получили пять человек, которые доставлены в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести», – сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Подозреваемого задержали. Он признался, что купил боевое орудие около двух недель назад у знакомого, с которым вместе пил алкоголь.

Владимир, Зоя Осколкова

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