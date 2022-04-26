В селе под Брянском в колодце обнаружили мертвого ребенка

В Брянской области пропавшего мальчика обнаружили в колодце. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Об исчезновении ребенка 2016 года рождения в селе Великая Топаль стало известно вчера вечером. Тела малыша обнаружили сегодня утром в колодце с водой по улице Калининской. «На месте происшествия проведен осмотр, зафиксирована обстановка в месте обнаружения тела ребенка и по его месту проживания», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Следователями устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, выясняются причины и условия, способствовавшие наступлению трагичных последствий», – добавили в Следственном комитете.

Брянск, Зоя Осколкова

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