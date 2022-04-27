В Сочи 12-летняя девочка погибла во время соревнований по шахматам

Детские первенства РФ по шахматам были завершены досрочно из-за гибели участницы. Об этом сообщает Федерация шахмат России.
12-летняя Полина Куникова трагически погибла во время соревнований в Лоо (район Большого Сочи). Детали смерти девочки в организации не уточняют.
«Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося», – сообщается на сайте ФШР.
Федерация сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии.
Сочи, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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