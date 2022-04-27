12-летняя шахматистка погибла в Сочи после нападения овчарки

Причиной смерти 12-летней участницы соревнований по шахматам в Сочи стали травмы, полученные при нападении собаки. По факту гибели школьницы возбуждено уголовное дело.

Девочка приехала на турнир из Саратовской области вместе с мамой. Накануне вечером она пошла гулять, увидела маленьких щенят и решила с ними поиграть. В этот момент на нее набросилась взрослая овчарка.

Как сообщили в краевой прокуратуре, девочка перелезла через забор огороженного участка. В СКР уточнили, что территория принадлежала местному жителю, который содержал собак крупных пород. При этом участок был обнесен забором только с трех сторон, оборудованных вольеров для животных не было, псы перемещались свободно, оставаясь без присмотра.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». «В настоящее время следователем, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе безопасности содержания животных мужчиной», – сообщили в Следственном комитете.

Сочи, Зоя Осколкова

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