Задержаны россияне, готовившие диверсию на железной дороге в Белгородской области

ФСБ задержала в Белгороде двух граждан России, готовивших диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области. Об этом сообщает Центр общественных связей российской спецслужбы.

Отмечается, что задержанные – сторонники украинских националистов. Они направляли данные о российских военнослужащих, принимавших участие в военной спецоперации на Украине, на запрещенный в РФ украинский сайт «Миротворец».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). «Подозреваемые дают признательные показания», – говорится в сообщении.

На видео с допросом, позже опубликованном ФСБ, задержанные рассказали, что планировали повредить железнодорожные пути, по которым передвигаются военные эшелоны.

В ФСБ не раскрыли личности задержанных и другие подробности спецоперации.

Напомним, в Белгородской области после неоднократных случаев обстрела приграничных сел с украинской стороны и ракетной атаки вертолетов ВСУ на нефтебазу в Белгороде был введен желтый (высокий) уровень террористической опасности. Он будет действовать как минимум до 10 мая.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»