Экс-знаток клуба «Что? Где? Когда?» стал фигурантом дела о реабилитации нацизма

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Ему вменяется статья о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), сообщается на сайте СКР.

Следствие обвиняет Аскерова в публикации на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена на территории России) заведомо ложных сведений, оскорбляющих и порочащих память маршала Советского Союза Георгия Жукова.

«Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц. За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность», – говорится в сообщении ведомства. Максимальное наказание, допустимое по статье о реабилитации нацизма, – до пяти лет лишения свободы.

Москва, Наталья Петрова

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