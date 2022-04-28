Под Тулой застрелили напавшего с ножом на медиков пациента

В больнице Тульской области пациент напал с ножом на врачей. При задержании он был смертельно ранен сотрудником правоохранительных органов.
Как сообщает телеграм-канал Baza, инцидент произошел в Киреевской ЦРБ, куда 42-летнего мужчину доставили из-за проблем с поджелудочной. В течение трех дней врачи боролись за жизнь пациента в реанимации.
Сегодня ночью, когда мужчине стало лучше, он начал бродить по больнице и угрожать персоналу. Часть сотрудников сбежали от буйного пациента через окно, другие заперлись в смотровом кабинете и вызвали правоохранителей.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии пытались уговорить дебошира сдаться, в ответ он кинулся на одного из стражей порядка с ножом и был ранен. В результате от полученного огнестрельного ранения пациент скончался.
Проводится расследование. Выясняются мотивы злоумышленника.
Тула, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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