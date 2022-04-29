Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Росздравнадзор предупредил россиян о мошенниках, которые представляются сотрудниками ведомства и вымогают деньги, предлагая лже-льготы – компенсации за якобы некачественное лечение или за купленные БАДы и медикаменты.

«Злоумышленники, представляясь вымышленными именами или именами сотрудников Росздравнадзора, вымогают у людей деньги, предлагая взамен лже-льготу, материальную компенсацию за якобы некачественно оказанное лечение или за приобретенные ранее биологически активные добавки и лекарства», – сообщает ведомство. Отмечается, что в последнее время в регионах участились подобные случаи мошенничества.

По информации ведомства, преступники выходят на своих жертв с помощью телефонных звонков, а для перевода денег указывают номер счета в одном из российских банков.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что сотрудники ведомства не имеют полномочий запрашивать у граждан денежные средства, в их компетенцию входит «исключительно контрольно-надзорная деятельность в сфере здравоохранения».

В ведомстве призвали россиян проявлять бдительность и обо всех похожих случаях сообщать в полицию или в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

Добавим, о другом виде мошенничества сообщает «Коммерсантъ». Злоумышленники начали предлагать доступ к ушедшим из России сервисам. В даркнете появились десятки объявлений о продаже подписок на Spotify, Netflix, Pornhub и VPN-сервисы. Отмечается, что до 40% таких объявлений могут быть мошенническими – в случае покупки пользователь может потерять не только деньги, но и личные данные. Чаще всего продавцы предлагают присоединиться к зарубежному семейному аккаунту. Стоимость участия стартует от 20 рублей и зависит от длительности «подписки».

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»