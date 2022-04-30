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Суббота, 30 апреля 2022, 19:03 мск

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В Курской области снова обстреляли пограничный пункт пропуска

Сегодня во второй половине дня украинские националисты обстреляли пункт пропуска на границе в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, пострадавших в результате ЧП нет.

«Сегодня, 30 апреля около 15:30 по пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов. Ответным огнем пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена», – уточнил глава Курской области в телеграм-канале.

Напомним, накануне утром из минометов также был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец.

Курск, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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