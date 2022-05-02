В Перми два человека погибли при пожаре на пороховом заводе

Два человека погибли, один пострадал при пожаре на ФКП «Пермский пороховой завод». Выжившая работница с сильными ожогами находится в реанимации.

Пожар случился около 20:00 часов 1 мая в цеху по производству пластмасс – загорелась готовая продукция. Одна работница погибла на месте, сообщили в государственной инспекции труда в Пермском крае.

«На производственном участке № 12 производства «Пластмассы» произошло возгорание продукции. В результате происшествия пострадали три работника, из них один погиб на месте, двое доставлены в больницу. В последующем еще один работник скончался в больнице», – говорится в сообщении ведомства.

По информации «Комсомольской правды», огонь распространился на 530 кв.м. Выжившая женщина 1986 года рождения доставлена в реанимацию с ожогами 99% тела. Погибли ее коллеги 1963 и 1979 годов рождения.

Причины и обстоятельства пожара установит специальная комиссия с участием сотрудников Роструда и Ростехнадзора.

Напомним, в конце явнваря три человека оказались в ожоговом центре после пожара на Пермском пороховом заводе. Состояние одного оценивали как тяжелое, его коллег – средней тяжести.

Пермь, Наталья Рязанова

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