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Понедельник, 2 мая 2022, 20:30 мск

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Число жертв пожара на Пермском пороховом заводе достигло трех человек

Еще одна пострадавшая при пожаре на Пермском пороховом заводе умерла в больнице. Общее число погибших выросло до трех человек, передает РИА Новости.

«Последняя пострадавшая тоже скончалась, сегодня», – сообщили агентству в минздраве Пермского края.

Напомним, возгорание случилось вечером 1 мая в цеху по производству пластмассы. Одна работница погибла на месте, еще двух увезли в больницу с тяжелыми ожогами. Ранее одна пострадавшая умерла от повреждений. У третьей работницы были ожоги 99% тела.

Специальная комиссия выясняет причины и обстоятельства пожара, собщили в Роструде. Горожане в соцсетях отметили, что возгорания на заводе происходят часто, и предложили руководству предприятия усилить нормы техники безопасности.

Пермь, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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