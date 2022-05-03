Посол Украины в ФРГ разгневал немцев, назвав Шольца «обиженной колбасой»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за то, что тот не поехал в Киев после отказа киевских властей принять немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу – не очень по-государственному», – цитирует Мельника журнал Spiegel.

До этого посол Украины в Берлине подверг резкой критике руководство Германии за «нежелание спасать страдающий украинский народ». Он неоднократно требовал, чтобы Германия предоставила Киеву тяжелые вооружения. После этих высказываний Шольц потребовал учитывать, что решения в области внешней и внутренней политики ФРГ принимают не разного рода эксперты, а только он – вместе с кабинетом министров.

В середине апреля украинский президент Владимир Зеленский отказался принять коллегу из Германии из-за «тесных связей» президента Германии с Россией. Штайнмайер позже подтвердил, что в Киеве сочли его визит на Украину нежелательным. После этого Шольц назвал недопустимым решение Украины, не разрешившей визит президента ФРГ, отметив, что этот шаг является препятствием для приезда канцлера в Киев.

Добавим, что читатели Spiegel возмутились оскорблением Шольца послом Украины. Многие в своих комментариях потребовали высылки дипломата. Некоторые комментаторы считают, что украинский посол должен извиниться перед федеральным канцлером.

Тем временем, в Сети появилась петиция с призывом выдворить из Германии посла Украины, отмечает РИА «Новости». Автор инициативы назвал заявления Мельника в адрес немцев неблагодарными и беспочвенными.

Берлин, Наталья Петрова

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