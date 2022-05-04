Подростки пытались плыть по Волге в старом холодильнике

В Твери прокуратура проводит проверку информации о подростках, которые собирались отправиться в сплав по Волге в старом холодильнике. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дети принесли найденный на свалке холодильник к Мигаловской набережной Твери. Они хотели поплыть на нем по реке. Прохожим удалось остановить подростков только угрозами вызвать полицию.
Очевидцы поделились этой историей в социальных сетях, а затем о ней написали СМИ и привлекли внимание прокуратуры.
«Прокуратурой будет дана оценка действиям законных представителей и органов профилактики», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Тверь, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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