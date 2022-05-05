Под Саратовом одна школьница погибла, еще четверо пострадали в ДТП с водителем-подростком

Иномарка с водителем-подростком и пятью пассажирами опрокинулась в кювет в селе Корсаковка Саратовской области. 13-летняя девочка умерла на месте, еще четверо несовершеннолетних пострадавших доставлены в больницу.

Вечером 4 мая 17-летний подросток регшил покатать пятерых подруг в возрасте от 13 до 16 лет на автомобиле «Фиат Альбеа». Но во время поездки не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Самая младшая пассажирка умерла на месте, остальные четверо с травмами доставлены в больницу. Сам водитель пока отделался испугом.

Прокуратура и Следственный комитет проводит проверку инцидента. Следователи осмотрели место происшествия и выясняют, как подросток оказался за рулем автомобиля. По итогам будет решено, возбуждать ли уголовное дело.

Как сообщал «Новый День», в Дагестане трое подростков погибли в машине, опрокинувшейся в водный канал. 17-летний подросток не справился с управлении иномаркой и съехал в канал. Только двум пассажирам удалось спастись.

Саратов, Наталья Рязанова

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