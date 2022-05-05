Роспотребнадзор опроверг наличие возбудителей холеры в питьевой воде

Роспотребнадзор тщательно контролирует безопасность снабжения россиян питьевой водой и не нашел возбудителей холеры. Ведомство заявило, что сообщения в соцссетях о мнимой заражении воды холерой не отражают реальность.

«Распространяемая информация о якобы обнаружении в источниках питьевой воды холерных вибрионов не соответствует действительности. В пробах холерные вибрионы не выявлены», – говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.

Роспотребнадзор подчеркнул, что постоянно работает над тем, чтобы возбудители опасной инфекции не попали на территорию России. Так, въезжающих в Ростовскую область жителей Донбасса и Украины с симптомами кишечной инфекции проверяют на холеру. Ведомство напомнило, что в России долгое время не было ни одного случая холеры.

Ранее в мессенджерах и соцссетях распространилось сообщение об опасности воды в водопроводной системе и открытых источниках питьевой воды.

Москва, Наталья Рязанова

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