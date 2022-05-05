В Петербурге собаки откопали скелет человека

Жительница Санкт-Петербурга нашла в Муринском парке Северной столицы останки человека. По предварительным данным, человек погиб 1-3 года назад, пишет «Фонтанка».

Женщина гуляла в парке между Муринским ручьем и Северным проспектом с собаками, которые вдруг принялись активно рыть землю. Подойдя к животным, хозяйка увидела, что из земли торчат кости и остатки истлевшей одежды. Женщина вызвала полицию.

Эксперты подтвердили, что это останки человека, но пол пока не установили. В руке погибшего нашли титановую пластину, которая может помочь установить его личность.

При извлечении костей из земли заметили, что череп расколот. Полиция отправила останки в морг для установления причины смерти. Предварительно, человек мог умереть год-три года назад.

Ранее в одном из коллекторов в Тюмени найдены кости человека. Следственный комитет начал проверку и назначил комплекс экспертиз.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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