В Тюмени в коллекторе нашли чьи-то кости

В Тюмени в одном из коллекторов найдены кости человека. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, останки были обнаружены 27 ноября на улице Кузнецова. По факту страшной находки Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка.
В рамках проверки назначен комплекс экспертиз. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования останков.
Тюмень, Елена Васильева
© 2021, РИА «Новый День»
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