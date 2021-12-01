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Среда, 1 декабря 2021, 09:55 мск

Новости Тюмень

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В Тюмени в коллекторе нашли чьи-то кости

В Тюмени в одном из коллекторов найдены кости человека. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, останки были обнаружены 27 ноября на улице Кузнецова. По факту страшной находки Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка.

В рамках проверки назначен комплекс экспертиз. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования останков.

Тюмень, Елена Васильева

© 2021, РИА «Новый День»

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