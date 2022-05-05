В Швейцарии в мешках из-под кофе нашли 500 килограммов кокаина

Пресс-служба полиции Ромонта, города на западе Швейцарии, в четверг, 5 мая, сообщила, что в мешках для кофе на фабрике Nespresso было обнаружено полтонны кокаина, – сообщают СМИ.

«Более 500 кг (1,102 фунта) кокаина стоимостью более 50 млн. швейцарских франков ($50,65 млн) было обнаружено в контейнере с мешками для кофейных зерен на фабрике Nestle Nespresso», – сообщили в полиции Ромонта

В пресс-службе полиции также рассказали, что компания Nespresso сама сообщила о находке сотрудниками «неопределенного белого вещества» при разгрузке мешков с кофейными зернами из Бразилии. Экспертиза показала, что это веществом оказался кокаин.



В Nestle Nespresso сказали, что кокаин не контактировал ни с одним продуктом или оборудованием, которое используется для производства кофе.

Берн, Иван Бабурин

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