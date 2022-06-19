Почти тонна кокаина попала в супермаркеты Чехии в ящиках с бананами

Работники чешских супермаркетов обнаружили 840 кг кокаина на сумму 2 млрд чешских крон (80 млн евро) в коробках с бананами. Прямоугольные свертки с наркотиками найдены в магазинах в городах Йичин и Рихнов-над-Кнежноу, пишет британская The Guardian.

По версии чешской полиции, обнаруженный кокаин поступил из Центральной Америки и оказался в супермаркетах по ошибке. Правоохранители проверяют другие магазины страны, которые получили ящики с бананами из той же партии.

Издание напоминает, что в 2015 году в супермаркете в Праге было обнаружено 100 кг кокаина, а в 1999 году чешская полиция изъяла 117 кг кокаина, который был упакован среди сухофруктов на складе к северу от столицы Чехии.

На этой неделе итальянская полиция изъяла 4,3 тонны кокаина на сумму почти 250 млн евро в городе Триест на северо-востоке Италии. Одна из самых крупных в Европе конфискаций наркотиков – это результат сотрудничества между итальянской финансовой полицией, следователями по борьбе с мафией и Министерством внутренней безопасности США. Проведенная спецоперация нанесла серьезный удар по колумбийскому наркокартелю. Его главарь Дайро Антонио Осуга Давид, более известный под псевдонимом Отониэль, в мае был экстрадирован из Колумбии в США, ему предъявлены обвинения в трех федеральных судах.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»