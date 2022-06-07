В Италии правоохранители изъяли четыре тонны кокаина у наркокартеля

В Италии финансовая гвардия изъяла 4,3 тонны кокаина. Партия оценивалась в 240 млн евро. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Операция по задержанию наркоторговцев готовилась в течение года. Итальянские силовики действовали совместно с колумбийскими правоохранителями, так как наркотики были доставлены членами колумбийского наркокартеля.

Эта партия кокаина оказалась одной из самых крупных среди всех изъятых в Европе. Кроме того, были изъяты несколько миллионов евро наличными и задержаны 38 членов преступной группировки, среди которых оказались граждане Италии, Словении, Хорватии, Болгарии, Голландии.

Предположительно, наркодилеры намеревались распространять товар в Венеции, Ломбардии, Лацио и Калабрии. По оценкам экспертов, партия стоила 96 млн евро, но ее распространение в розницу могло бы принести преступникам более 240 млн евро.

Рим, Зоя Осколкова

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